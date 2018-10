O candidato à Presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, admitiu a hipótese de manter o atual presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, no cargo. "O que está dando certo tem que continuar", afirmou. "Não vou dizer que está tudo errado no governo Temer."

Em seguida, no entanto, Bolsonaro assumiu um outro tom ao dizer que o dólar teria caído muito mais por conta das pesquisas de intenção de voto, do que pela ação de Goldfajn.

"Não sei se ele é um bom nome, quem vai ver isso é o (economista) Paulo Guedes". O candidato falou sobre a composição de seu ministério, em caso de vitória. O tenente-coronel da Aeronáutica Marcos Pontes, primeiro brasileiro a ir para o espaço, "está quase confirmado para a Ciência e Tecnologia", disse.