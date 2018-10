A mais recente rodada de negociações, neste domingo, entre os representantes britânicos e o chefe das negociações da União Europeia (UE) sobre o Brexit não chegou a um acordo por divergirem particularmente sobre as regras comerciais para a Irlanda do Norte, indicou o representante da UE Michel Barnier.

"Apesar dos intensos esforços, alguns assuntos-chave continuam em suspenso, entre eles o tema de uma 'zona de segurança' para evitar uma fronteira dura" entre Irlanda do Norte e a República da Irlanda, escreveu Barnier em sua conta no Twitter, após uma reunião com seu homólogo britânico. Dominic Raab, em Bruxelas.

Barnier acrescentou que informará ao Parlamento europeu e aos líderes dos países membros da UE, que viajarão a Bruxelas nesta quarta-feira para um jantar no marco da cúpula de outubro.

Fontes diplomáticas confirmaram o cancelamento da reunião programada para segunda-feira de especialistas de países membros, que tinha como objetivo revisar o rascunho do acordo.

"A comissão informou aos embaixadores que não se chegou a nenhum acordo hoje. Não haverá mais negociações antes da cúpula", afirmou uma fonte diplomática que pediu anonimato.

Outras fontes próximas à reunião de Barnier con embaixadores confirmaram o sucedido, e um diplomata acrescentou que "alguns países insistem em que se acelerem os preparativos que contemplem uma saída sem acordo".

* AFP