O candidato à reeleição ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori (MDB), cumpriu agenda de campanha neste sábado, 27, nas cidades da região do Vale dos Sinos e Metropolitana da capital. Pela manhã, o candidato participou de uma caminhada na avenida Nações Unidas no centro da cidade, e em seguida se deslocou para o município de Sapucaia do Sul, onde foi recebido por políticos locais do MDB e de partidos aliados como PT e PSL.

Simpatizantes de Sartori o acompanhavam no tradicional "calçadão", no centro do município, ao embalo de músicas de um carro de som. Eleitores erguiam bandeiras com símbolos das duas legendas, do MDB e do candidato à Presidência da República, pelo PSL, Jair Bolsonaro.

Durante a passeata, Sartori visitou lojas, apertou a mão de comerciantes, sempre na companhia de seus aliados, como o deputado eleito tenente-coronel Luciano Zucco (PSL) e Jairo Jorge (PDT), derrotado no primeiro turno. Já no período da tarde, Sartori deslocou sua campanha em Canoas e Alvorada, na região metropolitana, onde realizou o último corpo a corpo com seus eleitores.