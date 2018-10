O primeiro boletim divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) mostra a substituição de nove urnas nas duas primeiras horas de votação, a quarta do ano para os mais de 1,039 milhão de eleitores do Estado.

As urnas defeituosas foram substituídas na Capital e nos municípios de Paraíso, Tocantinópolis e Formoso do Araguaia. A maioria delas por erros de hardware, por não inicialização do dispositivo e problemas no teclado.

A manhã de votação em Palmas é tranquila e começou sob chuva, o que pode ter ocasionado seções vazias no centro da Capital. No Colégio Militar, Escola de Tempo Integral Padre Josimo e Escola Frederico Pedreiras, visitadas no início da manhã a fila para justificativa era maior do que nas seções de votação.

Até o momento não há registros de ocorrências policiais e o presidente do TRE Tocantins, desembargador Marco Villas Boas demonstra confiança de que as votações no Estado seguirão pacíficas.

"Assim como no primeiro turno, temos a convicção que mais uma vez teremos eleições tranquilas e correndo tudo dentro da normalidade, com a garantia da Justiça Eleitoral de uma votação legítima e segura".