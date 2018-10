Correntistas da Caixa Econômica Federal que nasceram no mês de outubro começam a receber, a partir desta terça-feira (16), o abono salarial do Programa de Integração Social (PIS) referente ao ano-base 2017. Os demais beneficiários começam a receber os valores na próxima quinta-feira (18).

Conforme o governo federal, os pagamentos deste mês devem beneficiar 1,8 milhão de trabalhadores e injetar R$ 1,38 bilhão na economia brasileira.

O benefício será para trabalhadores nascidos em outubro (no caso do PIS) e para quem tem final de inscrição 3 (Pasep) e os valores a serem pagos variam entre R$ 80 e R$ 954, de acordo com o tempo de trabalho no ano passado.

Esses pagamentos começaram a ser feitos em julho e têm sido realizados conforme o mês de nascimento do trabalhador. Quem ainda não retirou o dinheiro, pode fazê-lo até 28 de junho de 2019.

Em todo o calendário, serão pagos R$ 16,3 bilhões para 22,3 milhões de trabalhadores. Têm direito os inscritos no PIS ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) há pelo menos cinco anos. Além disso, é preciso ter trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2017, com renda mensal média de até dois salários mínimos.

Leia mais notícias