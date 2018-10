Nove pessoas morreram em acidentes nas rodovias estaduais e federais que cortam Santa Catarina entre quinta-feira (11) e domingo (14). Os dados são das polícias rodoviárias Estadual e Federal.

Nas rodovias estaduais, as mortes foram em Florianópolis, na SC-401; Içara, na SC-445; e na SC-157, em Quilombo. Na Capital, duas pessoas morreram quando um carro bateu na traseira de um ônibus, que estava parado no acostamento da SC-401.

Em Içara, a vítima foi um homem de 26 anos. Conforme a Polícia Rodoviária Estadual, ele foi atropelado por um motorista que fugiu. O acidente foi na madrugada de sábado (13). Em Quilombo, quem morreu foi um motorista que saiu da pista e acabou batendo em uma árvore. De acordo com a polícia, a vítima tinha 51 anos.

Já nas rodovias federais, os acidentes com mortes foram na BR-101, em Palhoça e Sombrio e na BR-282, em Pinhalzinho e Maravilha. O primeiro foi registrado na Grande Florianópolis, em que o passageiro de uma motocicleta acabou morrendo em um engavetamento. O condutor da moto foi socorrido, com ferimentos graves.

Na sexta-feira, uma mulher de 30 anos morreu após uma colisão lateral entre dois carros no km 432,7 da BR-101, em Sombrio. Ela conduzia um Audi com placas de Sombrio. A batida foi registrada por volta das 3h40min.

No acidente de Pinhalzinho, outras duas pessoas morreram. Uma das vítimas pilotava uma motocicleta. A outra dirigia o carro em que a moto se chocou.

No Oeste de catarinense, uma mulher morreu após um acidente registrado na BR-282 em Maravilha, no início da noite de domingo (14). A vítima, de 45 anos, conduzia um veículo Fiat Palio com placas de Descanso, que teria saído da pista. O acidente aconteceu no km 602, por volta das 18h.

