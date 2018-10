O NSC Total fará apuração do segundo turno das eleições 2018 em tempo real. Em página especial, o eleitor irá acompanhar a disputa para presidente e governador. Os dados serão atualizados à medida em que os votos forem computados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A estimativa é que as informações comecem a ser divulgadas partir das 19h pelo horário de Brasília, em razão das diferenças de fuso horário no território brasileiro.

Além da apuração para presidente, a ferramenta irá mostrar o andamento da corrida em todos os estados com segundo turno para governador. Ou seja, com um clique o internauta poderá acessar em tempo real a disputa em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e demais estados. Também estará disponível para consulta o resultado consolidado do primeiro turno para todos os cargos e regiões.

As informações divulgadas na página de apuração são oficiais e fornecidas pelo TSE, inclusive as imagens. As fotos são as mesmas encaminhadas pelos candidatos para aparecerem nas urnas eletrônicas.

O segundo turno das eleições 2018 ocorre neste domingo, 28 de outubro. A votação começa às 8h e termina às 17h. Se o eleitor já estiver dentro da seção até o horário de encerramento, terá garantido o direito de votar. Caberá aos mesários a distribuição de senhas. Serão escolhidos presidente e governadores. Na corrida ao Planalto estão Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT). Já na disputa pelo governo catarinense concorrem Gelson Merisio (PSD) e Comandante Moisés (PSL).

Serviço:

Quais são os documentos necessários para votar?

Documento oficial de identificação com foto é o item obrigatório que o eleitor deve levar no dia da votação. Carteira de identidade (RG), passaporte, carteira de trabalho, carteira de habilitação (CNH) e até o certificado de reservista estão entre os itens válidos. É importante que o eleitor leve também o título de eleitor para que possa localizar a zona e o local de votação. No entanto, este não é um documento obrigatório. Ou seja, é possível votar sem estar com ele em mãos.

Como sei onde voto?

A Justiça Eleitoral - por meio dos Tribunais Regionais - disponibiliza um telefone gratuito para que o eleitor possa fazer consultas. É possível buscar informações sobre o título ou local de votação, por exemplo. Esse canal de chama "Disque-Eleitor" e atende por meio do 0800-647-3888. Também é possível acessar esses dados no site Portal Eleitor 2018 .

Quem são os candidatos e quais são cargos ?

O eleitor irá definir o futuro presidente e governador dos estados onde ocorre segundo turno. Na página do DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é possível conferir o nome de todos os candidatos e os partidos, além de detalhes como a declaração de patrimônio e outras eleições já disputadas.

O que pode e o que não pode?

No dia do segundo turno, em 28 de outubro, algumas condutas são proibidas pela Justiça Eleitoral. Além das restrições que valem para o entorno das zonas eleitorais, também existem algumas regras que devem ser cumpridas nas seções eleitorais. Na cabine de votação, por exemplo, é proibido o uso de celulares e máquinas fotográficas. Outra diferença em relação às eleições anteriores é a venda de bebidas alcoólicas: em pleitos passados a prática era vedada entre 6h e 18h, mas este ano está permitida.

