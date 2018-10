A deputada federal eleita Joice Hasselmann (PSL-SP) recorreu nesta quinta-feira, 18, a uma imagem do futebol para elogiar a decisão do candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) de não participar de debates neste segundo turno das eleições. Segundo ela, "o craque não tem de se expor".

"O craque não vai entrar em campo depois do 7 a 1 (numa comparação entre o resultado de Alemanha e Brasil pela Copa de 2014 e os votos de Bolsonaro no primeiro turno). Ele está com a faixa na mão, é o grande líder das pesquisas. Se o craque está contundido, não tem de entrar em campo", disse ela, depois de visitar o presidenciável no Rio.

Sem detalhar, ela disse que, se eleito, Bolsonaro poderá ter uma bancada com "mais de 300" parlamentares no Congresso. "A governabilidade está mais fácil do que eu imaginava. Temos agora, antes do segundo turno, uma bancada de 300 e tantos deputados. Some-se a isso os parlamentares que virão para o PSL por conta da cláusula de barreira. Então, a gente terá fácil uma bancada para aprovar propostas de emenda constitucional", disse. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.