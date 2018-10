A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Seccional de Santa Catarina, vai observar a regularidade do processo eleitoral durante o domingo de votação do segundo turno das eleições deste ano. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-SC).

Ao todo, 19 advogados vão atuar em seis municípios, Florianópolis, Criciúma, Videira, Chapecó, Joinville e Concórdia. Os profissionais vão atuar verificando diversos aspectos relacionados ao pleito. Entre os pontos que serão observados estão eventuais dificuldades apresentadas pelos eleitores para votar e o correto funcionamento das urnas eletrônicas.

Além disso, os advogados também irão verificar a fiscalização pelos partidos e coligações e sua identificação, preenchimento da ata da mesa receptora de votos e registros de ocorrências, controle da propaganda eleitoral, boca de urna, livre exercício do voto e documentos apresentados pelo eleitor.

Após a eleição, a Comissão de Direito Eleitoral da OAB/SC vai consolidar relatório da conclusão dos trabalhos dos observadores para avaliação e divulgação.