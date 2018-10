Oito crianças morreram e outros 11 ficaram feridos nesta quinta-feira (25) na Jordânia após um acidente com ônibus escolar que foi arrastado por enchentes das chuvas torrenciais na região do Mar Morto, no oeste do país, informou a Defesa Civil jordaniana.

Segundo um funcionário da Defesa Civil, oito menores morreram no acidente do ônibus escolar, que transportava 37 crianças e sete acompanhantes.

Várias pessoas continuam desaparecidas, explicou a mesma fonte.

* AFP