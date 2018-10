Oito pessoas morreram em acidentes nas rodovias que cortam Santa Catarina entre quinta-feira (12) e a tarde deste domingo (14). Dessas, quatro aconteceram em rodovias federais e quatro nas estaduais.

Os dados são das polícias rodoviárias Estadual e Federal e foram atualizados até as 16h30min deste domingo.

Nas rodovias estaduais, as mortes foram em Florianópolis, na SC-401; Içara, na SC-445; e na SC-157, em Quilombo. O acidente com mais mortos foi o que aconteceu na Capital. Duas pessoas estavam em um carro, que atingiu a traseira de um ônibus que estava parado no acostamento.

Já nas rodovias federais, os acidentes com mortes foram na BR-101, em Palhoça e Sombrio e na BR-282, em Pinhalzinho. Desses acidentes, dois envolveram motocicletas. No de Palhoça, a vítima fatal era o passageiro da moto. O outro foi o de Pinhalzinho, em que o condutor morreu.

