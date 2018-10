A chuva não impediu um grande público neste sábado (13), na Oktoberfest Blumenau. O número de visitantes foi de 71.142 durante todo o dia, ultrapassando número registrado segundo sábado da festa de 2017, quando 67.648 pessoas entraram na Vila Germânica.

De acordo com levantamento da organização, este foi o maior público registrado no evento desde 2013, quando foi assinado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público do Estado que limita o público no Parque Vila Germânica em 40.704 pessoas, simultaneamente.

A venda de ingressos para o sábado foi encerrada após 16h30, quando a marca de 48 mil entradas comercializadas foi atingida. A medida foi necessária para garantir que quem comprou seu ingresso antecipadamente tivesse acesso ao Parque e curtisse a festa com conforto.

— Utilizamos uma métrica de controle de acesso com base nas experiências de anos anteriores. Sabemos que se mais de 48 mil ingressos fossem vendidos, correríamos o risco de ultrapassar o limite simultâneo de público — explicou Guilherme Benno Guenther, diretor administrativo financeiro do Parque Vila Germânica.

Confira dados de público e consumo da 35ª Oktoberfest Blumenau:

13/10/18

Público: 71.592

Público acumulado: 310.244 (7,99%a mais que 2017)

Alimentação: 77.468

Alimentação acumulado: 281.594 (27,23%a mais que 2017)

Chope: Consumo em copos 226.043

Consumo em litros: 90.417 (1,83%a mais que 2017 )

Consumo acumulado em copos: 859.042

Consumo acumulado em litros: 343.617 ( -12,37% que 2017)