Um ônibus ficou pendurado na Serra do Rio do Rastro após colidir contra dois veículos na noite de quarta-feira (10). O acidente aconteceu na SC-390, no km 407 da rodovia estadual, por volta das 23h. Além do motorista, haviam nove passageiros dentro do ônibus. Ninguém se feriu, segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

O condutor perdeu controle do veículo e saiu da pista após o ônibus ficar sem freio conforme informado pela PMRv de Bom Jardim da Serra, que atendeu a ocorrência.

O ônibus, com placas de Marília (SP), colidiu contra outro ônibus de Braço do Norte e um automóvel Fiat Strada de Jaguapitã (PR) antes de ficar suspenso. Os três veículos desciam a serra no momento do acidente, de acordo com a PMRv.

Veículo teria perdido o freio de acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) Foto: Denise de Medeiros / NSC TV

O motorista do ônibus relatou que nunca tinha transitado pelo local antes e disse ter se surpreendido com a inclinação e as curvas. Segundo ele, o freio havia passado por manutenção recentemente, mas falhou na descida. Com o ônibus pendurado, todos os ocupantes conseguiram sair por uma janela nos fundos, sem qualquer ferimento.

Os passageiros são de Bauru (SP) e estavam vendendo bacias e baldes no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. O ônibus não tem mais condições de transitar.

Uma operação foi realizada a partir das 9h desta quinta para retirar o veículo do local. O procedimento durou aproximadamente uma hora.

