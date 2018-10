Um apagão deixou parte da região Norte sem energia elétrica na noite da quinta-feira, 18, informou o Operador Nacional do Sistema(ONS), que ainda não sabe as causas da ocorrência. Segundo o operador, às 20h54, o tronco de transmissão de 500kV Tucuruí- Manaus/Macapá foi desligado devido a uma perturbação no Sistema Interligado Nacional (SIN), voltando à normalidade cerca de 4 horas depois.

A ocorrência atingiu os Estados do Amazonas, Amapá e Pará, levando ao desligamento das áreas de Manaus, Macapá e a da região Tramoeste do Pará, no oeste do Estado, informou o ONS me nota nesta sexta-feira.

"A carga total interrompida foi de 1.892 MW, sendo 1480 MW em Manaus, 240 MW em Macapá e 172 MW na região do Tramoeste", explicou o órgão.

Segundo o ONS, o restabelecimento da carga do Tramoeste foi iniciado às 20h59. Às 21h10, 87% da carga já estava restabelecida e a conclusão da recomposição se deu às 21h45.

A recomposição da carga no Amapá teve início às 21h40. Às 23h15, 99% já estava restabelecida. O restabelecimento total ocorreu à 00h41 do dia 19 de outubro.

Em Manaus, o restabelecimento iniciou às 21h44. Às 23h40, 99% da carga já estava restabelecida. A conclusão da recomposição ocorreu à 1h31 do dia 19 de outubro.

"As causas da ocorrência estão sendo investigadas e serão divulgadas tão logo mais informações estiverem disponíveis", afirmou o operador em nota.