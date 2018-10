A Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina (PMRv-SC) dá início às 18h desta quinta-feira à Operação Nossa Senhora Aparecida 2018, com o objetivo de garantir tranquilidade e segurança no trânsito nas rodovias estaduais catarinenses durante o feriado de 12 de outubro. A ação especial vai até as 8h da próxima segunda-feira.

Conforme a PMRv, o foco será intensificar a fiscalização e a conscientização dos motoristas, a fim de prevenir acidentes e infrações. Os 24 postos rodoviários por todo o Estado contarão com policiais em escalas de serviço de revezamento, responsáveis por 89 rodovias com malha viária de aproximadamente 4 mil quilômetros. Em termos de número de efetivo, haverá reforço na região do Vale do Itajaí, especialmente em Brusque e Blumenau, por conta das festas de outubro. Policiais que atuam na área administrativa serão deslocados para a atividade operacional nessas áreas.

Dados repassados pela assessoria de imprensa resgatam que no feriado do ano passado foram registrados 81 acidentes com 48 pessoas feridas e uma morte nos cinco dias de operação pelo Estado.

Rodovias mais movimentadas

A PMRv lista 17 rodovias estaduais que merecem mais atenção dos motoristas em razão do fluxo intenso de pedestres e motoristas:

— SCs 401, 402, 403, 404, 405 e 406, todas em Florianópolis

— SC-486, entre Brusque e Itajaí

— SC-370, entre Tubarão, Gravatal e Braço do Norte

— SC-283, entre Concórdia e Itapiranga

— SC-412, entre a BR-101 e Gaspar

— SC-150, entre a BR-282 e Piratuba

— SC-415, entre a BR-280, São Francisco e Balneário da Enseada

— SC-418, entre a BR-101 e São Bento do Sul

— SC-108, entre Blumenau e a BR-280 e entre Brusque e Gaspar

— SC-410, entre Tijucas e Nova Trento

— SC-350, entre Alfredo Wagner e Rio do Sul

— SC-445, entre Criciúma, a BR-101 e a Praia do Rincão

Valem ainda as mesmas orientações da PRF:

— revise o veículo antes de viajar

— fuja dos horários de pico – programe sua viagem

— evite dirigir cansado ou sonolento

— todos os ocupantes do veículo devem usar o cinto de segurança

— crianças devem utilizar os dispositivos de retenção conforme a idade

— acenda os faróis durante o dia, mesmo fora das rodovias

— mantenha distância de segurança para o veículo da frente

— respeite o limite de velocidade

— somente ultrapasse com segurança e em local permitido

— não transite pelo acostamento

— motorista – não fale no celular

— se beber, não dirija

