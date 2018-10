Um total de 83 acidentes foram registrados durante a Operação Festas de Outubro, realizada nas rodovias federais BR-101 e BR-470, entre Navegantes e Tijucas e no Vale do Itajaí, nos finais de semana em que ocorrem as tradicionais festas germânicas da região.

A ação, que terminou neste domingo (21), foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) desde o dia 4 de outubro. Os locais foram escolhidos a partir de "pontos críticos" das rodovias que costumam registrar acidentes segundo o órgão. No total, os acidentes nos trechos fiscalizados deixaram 89 feridos e dois mortos durante os três finais de semana.

Os dados foram inferiores aos registrados no mesmo período do ano passado. Houve redução de 24,5% nos acidentes, 7,3% no número de feridos e 66,7% no de mortos conforme a PRF.

A operação teve como foco as principais condutas que aumentam os riscos de acidentes de trânsito de acordo com a PRF.

— Destacam-se a fiscalização do excesso de velocidade e das ultrapassagens irregulares, além da embriaguez ao volante, comum nas festas em que há forte apelo ao consumo de bebidas alcoólicas — explicou por meio de nota.

Embriaguez

Durante a operação, 185 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool. Ao todo, foram realizados 1.097 testes de bafômetros, conforme dados da Polícia Rodoviária Federal.

Irregularidades

O número de multas emitidas em razão de infrações cometidas ao longo dos trechos fiscalizados durante o período chegou a 1.689. Foram autuados 176 condutores por ultrapassagens irregulares, e o radar registrou 2.251 imagens de veículos que estavam acima da velocidade permitida.

Leia mais

Jovem morre após automóvel capotar na SC-452, em Monte Carlo, Serra de SC

Homem é atingido por tiro após briga em festa, em Correia Pinto, na Serra de SC

Suspeito de estupro é preso após tentar arrombar casa noturna