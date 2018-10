Os números de acidentes e de vítimas nas estradas estaduais da região de Blumenau e Gaspar diminuíram em relação a 2017 no período da Operação Festas de Outubro da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Santa Catarina. O número de acidentes com vítimas, por exemplo, caiu 24,32%. O relatório apresenta dados de seis categorias: acidentes com vítimas, acidentes sem vítimas, total de acidentes, veículos envolvidos, número de feridos e número de mortos. Este ano, a força-tarefa foi realizada do dia 3 até às 8h desta segunda-feira (22).

Este ano foram 70 acidentes nas rodovias estaduais, 14 a menos do que em 2017 – uma diminuição de 16,67%. Vinte e oito com vítimas (em 2017 haviam sido 37) e 42 sem vítimas (no ano anterior foram 47). O número de veículos envolvidos nos acidentes caiu de 157 em 2017 para 114 neste ano.

Em 2018, 32 pessoas se feriram nas estradas, 15 a menos do que em 2017. Foram duas mortes este ano, uma a menos do que em 2017.

Confira os números da Operação Festas de Outubro 2018 em comparação com 2017:

Veja também:

Operação Festas de Outubro encerra com 83 acidentes nas rodovias federais de SC

Jovem morre após automóvel capotar na SC-452, em Monte Carlo, Serra de SC

Homem é atingido por tiro após briga em festa, em Correia Pinto, na Serra de SC