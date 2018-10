Comissário da União Europeia para o Euro e o Diálogo Social, Valdis Dombrovskis afirmou nesta terça-feira que a proposta orçamentária italiana foi recebida pela União Europeia e está sob avaliação neste momento, mas já é possível dizer que ela "parece um desvio significativo" das metas do bloco de um ajuste de médio prazo nas contas públicas das nações da UE, o que deve levar a um pedido de ajustes. Segundo ele, ainda haverá uma comunicação formal da UE sobre o assunto.

Durante entrevista coletiva, Dombrovskis comentou que foi recebido ontem pela UE os planos da Itália e que eles estão sob avaliação. Disse que podem ser pedidas informações adicionais, que devem ser enviadas dentro de uma semana, e também uma atualização na proposta, o que precisará ser feito dentro de um intervalo de outras duas semanas.

A autoridade da UE lembrou que já foi comunicada anteriormente pela Itália a intenção de elevar o déficit para 2,4% do Produto Interno Bruto (PIB). "Isso parece um desvio significativo da trajetória de ajuste do orçamento no médio prazo", afirmou Dombrovskis.

Também presente na coletiva, Donald Tusk, do Conselho Europeu, disse que é preciso haver um diálogo respeitoso entre a Comissão Europeia e a Itália para resolver a divergência.