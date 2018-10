Seja qual for o resultado do segundo turno da eleição presidencial das eleições 2018, em 28 de outubro, é certo que, ao menos pelos próximos quatro anos, o mundo político não será mais o mesmo no Brasil. As votações à Câmara dos Deputados e ao Senado varreram boa parte dos tradicionalíssimos caciques partidários que há décadas dominam o cenário nacional e, na teoria, equilibram mais forças no Congresso. Os efeitos na prática ainda precisam ser medidos e acompanhados, mas o veredicto das urnas em 2018 indica mudanças.

Em Santa Catarina, os dois maiores exemplos vêm da corrida ao Senado, com o ex-governador Raimundo Colombo (PSD) e o senador Paulo Bauer (PSDB) sem conquistar a eleição e a reeleição, respectivamente. Pelo país, a lista cresce e alcança a direita e a esquerda, dos tucanos Beto Richa e Cássio Cunha Lima aos petistas Eduardo Suplicy e Lindbergh Farias. Os presidenciáveis Geraldo Alckmin (PSDB) e Mariana Silva (Rede) encolheram.

Professor do Departamento de Sociologia e Ciência Política da UFSC, Tiago Borges avalia que houve queda acentuada, especialmente das lideranças ligadas a escândalos de corrupção, como a Lava-Jato. Ele pontua, porém, que ainda é cedo para prever se o comportamento será padrão.

— O eleitor sinalizou um tipo de reprovação da classe política que estava lá. Não foram todos, não foi uma renovação completa e nem é desejável que seja, porque é importante que o Congresso tenha figuras experientes. Mas teve uma sinalização de transformação da elite política. Vamos ver se ela será durável — avalia.

O PSL, partido do presidenciável Jair Bolsonaro e pequeno em estrutura, se tornou a segunda maior força da Câmara e ganhou força no Senado. MDB, PT e PSDB, este último em maior grau, perderam espaços importantes. Para o professor do Departamento de História da UFSC, Waldir José Rampinelli, essa escolha por nomes fora do meio é resposta à velha maneira de fazer política dos caciques, aparecendo de maneira acentuada quando há crise econômica. Mais do que isso, ele atribui a renovação a uma busca pelo antissistema como um todo:

– Penso que é um esgotamento do sistema de democracia que temos, capitalista, burguesa, representativa. Olhada de baixo, essa democracia é vista como algo que não nos representa mais. Esse processo (de queda de figuras tradicionais) pode ser cíclico ou não, depende do que vai acontecer nos próximos anos. Mas o voto é consequência. Muda-se um pais quando as categorias, o povo está organizado, seja em sindicato, partido, associação de bairro, time de futebol. Porque, aí, o povo passa a cobrar e exigir o que quer dos eleitos.





As argumentos de quem sairá de cena a partir do próximo ano no Congresso Nacional

Vice-presidente do PSD catarinense, o prefeito de Lages Antonio Ceron classifica como "do jogo" a saída de cena, pelo menos momentânea, de lideranças históricas da política. Ele conta que a campanha pessedista identificava há cerca de 10 dias o crescimento da onda Bolsonaro no Estado e considera que ela foi fundamental para alavancar outras candidaturas, especialmente com votos casados para todos os cargos.

— De fato, foi um fenômeno motivado pelo Bolsonaro, que representa essa insatisfação que tomou conta do Brasil e ele surgiu como desaguador desse sentimento. Ele incorporou na liderança dele uma esperança do brasileiro — pondera.

Sobre a mensagem que o resultado das urnas em 2018 deixa, Ceron é mais pragmático:

– Velha política, nova política, isso é mais de discurso do que de prática, até porque nós estamos apoiando o Bolsonaro, mas ele não representa muito a “nova política”. Isso é mais retórico. Se elegeram em Santa Catarina pessoas há muito tempo na política, então o que é velho?

Procurado, Raimundo Colombo não quis dar entrevista.

Também por meio da assessoria, Paulo Bauer não definiu, até o fechamento desta edição, se concederia entrevista. Houve tentativa de contato com outras lideranças tucanas ontem, mas não houve retorno.

Bauer se manifesta nas redes sociais

Pelas redes sociais, o senador do PSDB destacou que as "despedidas diárias e semanais" da família com o trabalho em Brasília "serão menos frequentes" com o resultado de domingo.

Destacou que vai se dedicar aos familiares e acompanhar o crescimento das netas e dos netos e agradeceu o apoio recebido. "Saio dessa eleição com a cabeça erguida, porque sempre tive a conduta reta e fizemos uma bela campanha. Abri meu coração e apresentei propostas de continuidade do trabalho em favor dos catarinenses e do Brasil. Por isso, fui brindado com a confiança de 800 mil catarinenses", escreveu.

Colegas de Bauer no Senado, que tiveram o mesmo resultado, se manifestaram ontem. Após seis mandatos consecutivos, o senador Romero Jucá (MDB-RR) foi um dos derrotados. A disputa com Mecias de Jesus (PRB) foi acirrada e decidida voto a voto. "Por 434 votos, infelizmente não entramos no Senado. Muitos ataques, muitas agressões e muitas mentiras fizeram com que eu tivesse essa condição de perder votos", afirmou.

Derrotado nas urnas no Ceará, o presidente do Senado Eunício Oliveira (MDB-CE), que tentava a reeleição, afirmou em nota que os cearenses "demonstraram seus anseios de mudança". O senador, que deixa o Congresso após mais de duas décadas, disse que recebeu com “reverência e respeito” a determinação das urnas.

O petista Lindbergh Farias (RJ) agradeceu os votos e disse que "agora, a tarefa é eleger Haddad presidente no segundo turno".





Quem ficou fora





Foto: Tiago Ghizoni / Diário Catarinense





Raimundo Colombo

Partido: PSD

Cargo anterior: governador de Santa Catarina

Cargo a que concorria: senador

Votação: 999.043 votos totais (15,3% dos votos válidos), ficando em quarto

Para quem perdeu: para os eleitos Esperidião Amin (PP) e Jorginho Mello (PR) e para o terceiro colocado Lucas Esmeraldino (PSL)

Histórico: eleito pela primeira vez para um cargo público em 1986, o de deputado estadual, Colombo interrompe com o resultado de ontem 20 anos consecutivos de mandatos. De 1998 para cá, foi deputado federal, prefeito de Lages, senador e governador do Estado.

Foto: EVARISTO SA / AFP PHOTO

Geraldo Alckmin

Partido: PSDB

Cargo anterior: governador de São Paulo

Cargo a que concorria: presidente da República

Votação: 5.096.277 votos totais (4,76% dos votos válidos), ficando em quarto

Para quem perdeu: para os candidatos Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT), que foram ao segundo turno, e para o terceiro colocado Ciro Gomes (PDT)

Histórico: o primeiro mandato foi como vereador em Pindamonhangaba, eleito em 1972. Foi prefeito, deputado estadual e federal, vice-governador e governador de São Paulo. Nos 46 anos de vida pública, só tinha ficado sem mandato na outra vez em que concorreu ao Planalto e perdeu, em 2006.

Foto: Tiago Ghizoni / Diário Catarinense

Paulo Bauer

Partido: PSDB

Cargo anterior: senador

Cargo a que concorria: senador

Votação: 802.037 votos totais (12,28% dos votos válidos), ficando em quinto

Para quem perdeu: para os eleitos Esperidião Amin (PP) e Jorginho Mello (PR), para o terceiro colocado Lucas Esmeraldino (PSL) e para o quarto, Raimundo Colombo (PSD)

Histórico: em 1986, pelo PDS, foi eleito pela primeira vez, como deputado estadual. Desde então, ficou sem cargo eletivo pela primeira vez entre 2006 e 2008, quando, já pelo PSDB, ficou como suplente de deputado federal. Com a derrota nas urnas ontem, em 2019 ficará novamente sem mandato, após 10 anos de eleições consecutivas.

Foto: João Miguel Júnior / TV Globo/Divulgação

Marina Silva

Partido: Rede

Cargo anterior: nenhum

Cargo a que concorria: presidente

Votação: 1.069.538 votos totais (1% dos votos válidos), ficando em oitavo

Para quem perdeu: Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT), que foram ao segundo turno, além de Ciro Gomes (PDT), Geraldo Alckmin (PSDB), João Amoêdo (Novo), Cabo Daciolo (Patriota) e Henrique Meirelles (MDB)

Histórico: estava sem mandato desde 2011, quando deixou o Senado, mas obteve bons resultados nas eleições presidenciais anteriores, com mais de 19 milhões de votos em 2010 e mais de 22 milhões em 2014. Já foi vereadora de Rio Branco (AC) e deputada estadual pelo Acre.

Foto: Félix Zucco / Agencia RBS

Dilma Rousseff

Partido: PT

Cargo anterior: nenhum

Cargo a que concorria: senadora

Votação: 2.709.223 votos totais (15,35% dos votos válidos), ficando em quarto

Para quem perdeu: para os eleitos Rodrigo Pacheco (DEM) e Carlos Viana (PHS) e para o terceiro colocado Dinis Pinheiro (SD)

Histórico: militante política na época da ditadura militar, voltou à cena nos anos 2000 como ministra de Lula (PT) e principal braço executivo do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC). Depois de ter sido presidente da República por dois mandatos consecutivos (2011-2016), até sofrer o impeachment, Dilma era apontada como uma das favoritas a uma das vagas ao Senado.

Foto: Jefferson Rudy / Agência Senado/Divulgação

Roberto Requião

Partido: MDB

Cargo anterior: senador

Cargo a que concorria: senador

Votação: 1.528.291 votos totais (15,08% dos votos válidos), ficando em terceiro

Para quem perdeu: para os eleitos Oriovisto Guimaraes (Podemos) e Flavio Arns (Rede)

Histórico: liderança histórica do PMDB – agora MDB –, Requião conquistou o primeiro cargo eletivo em 1982, sendo eleito deputado estadual. Foi defensor ferrenho da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) no processo do impeachment, em 2016. Ficará sem mandato a partir de 2019 pela primeira vez nos últimos 36 anos, quando se elegeu de forma consecutiva e alternada como prefeito de Curitiba (PR), senador e governador do Paraná.

Foto: Arnaldo Alves / ANPr

Beto Richa

Partido: PSDB

Cargo anterior: governador do Paraná

Cargo a que concorria: senador

Votação: 377.872 votos totais (3,73% dos votos válidos), ficando em sexto

Para quem perdeu: para os eleitos Oriovisto Guimaraes (Podemos) e Flavio Arns (Rede) e para Roberto Requião (MDB), Alex Canziani (PTB) e Mirian Gonçalves (PT)

Histórico: a primeira vitória eleitoral foi em 1994, para deputado estadual. A partir daí, exerceu mandatos consecutivos por 24 anos, alterando entre deputado estadual, vice-prefeito, prefeito de Curitiba (PR) e governador do Paraná. Era apontado pela classe política como um dos favoritos a uma das vagas no Senado.

Foto: Wilson Dias / Agência Brasil

Romero Jucá

Partido: MDB

Cargo anterior: senador

Cargo a que concorria: senador

Votação: 84.940 votos totais (17,34% dos votos válidos), ficando em terceiro

Para quem perdeu: para os eleitos Chico Rodrigues (DEM) e Mecias de Jesus (PRB)

Histórico: está no terceiro mandato consecutivo como senador por Roraima. Nos últimos anos, teve protagonismo ao integrar bases governistas das gestões de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), Lula (PT), Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB), de quem chegou a ser ministro. Em 2019, ficará sem mandato após 24 anos. Antes disso, foi governador roraimense entre 1988 e 1990. Agora, perdeu a vaga por 426 votos.





Outros barrados pelas urnas

Protagonistas de suas bancadas e puxadores de votos em eleições passadas pelo país tiveram neste ano uma eleição para esquecer e por em xeque a trajetória marcada por vitórias nas urnas:

Eunício Oliveira (MDB) - presidente do Senado, não se reelegeu senador pelo Ceará

Eduardo Suplicy (PT) - um dos medalhões do Partido dos Trabalhadores, foi senador de 1991 a 2015. Em 2014, tentou reeleição, mas perdeu para José Serra (PSDB). Agora, não se reelegeu senador por São Paulo

Edison Lobão (MDB) - não se reelegeu senador pelo Maranhão e perdeu para dois novatos

Sarney Filho (PV) - não se elegeu senador pelo Maranhão

Roseana Sarney (MDB) - não se elegeu governadora pelo Maranhão

Magno Malta (PR) - chegou a ser cogitado vice de Bolsonaro (PSL), mas preferiu tentar o Senado. Não se reelegeu senador pelo Espírito Santo.

Marconi Perillo (PSDB) - não se elegeu senador por Goiás

Cristovam Buarque (PPS) - senador desde 2003, foi o primeiro ministro da Educação de Lula. Não se reelegeu senador pelo Distrito Federal

Cássio Cunha Lima (PSDB) - não se elegeu senador pela Paraíba

Garibaldi Alves (MDB) - não se reelegeu senador pelo Rio Grande do Norte

Lindbergh Farias (PT) - não se elegeu senador pelo Rio de Janeiro

Leia mais notícias sobre as Eleições 2018