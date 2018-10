No ano em que a campanha Outubro Rosa completa dez anos, a causa ganha um novo aliado tecnológico: o MAMAtch, um aplicativo que tem como intuito auxiliar na criação de redes de assistências às pacientes e familiares. A novidade também busca potencializar o compartilhamento de informações sobre o câncer de mama, envolvendo também Organizações Não-Governamentais (ONGs), profissionais da área da saúde e apoiadores da causa.

O aplicativo, disponível nos sistemas Android e iOS, é resultado de uma parceria voluntária entre a Agência Mestiça, a Vee Digital Tecnologia e a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (Femama).

O Mamatch permite que as usuárias deem "match" em outros perfis de interesse — o termo em inglês faz alusão ao aplicativo de relacionamento Tinder, que tem o intuito de formar combinações de interesse entre as pessoas que interagem com a plataforma. O objetivo, de acordo com a Femama, é fazer com que as pessoas se conectem e possam trocar experiências.

A médica mastologista e presidente voluntária da Femama, Maira Caleffi, explica que a iniciativa visa fomentar a informação.

— A ideia partiu da percepção de que muitas pessoas não sabem que podem contar com o apoio de ONGs e de outras pessoas que entendem seus desafios durante o enfrentamento da doença —, conta.

Usabilidade

Ao baixar o aplicativo, as usuários precisam fazer um cadastro informando os dados e o perfil do qual fazem parte: paciente, familiar de paciente, profissional de saúde ou integrante de ONG. Em seguida, os perfis disponíveis para match aparecem na tela.

A plataforma também oferece a opção de entrar em contato e localizar ONGs de apoio, além de acessar notícias produzidas dentro do próprio aplicativo.

