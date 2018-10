O Serviço Secreto dos Estados Unidos informou, nesta quarta-feira (24), que interceptou pacotes suspeitos, identificados como "potenciais dispositivos explosivos", enviados para as casas do ex-presidente Barack Obama e da ex-secretária de Estado Hillary Clinton. Ainda na manhã desta quarta, a redação da rede de notícias CNN em Nova York foi evacuada também devido a um pacote suspeito, que seria semelhante aos endereçados aos políticos.

Segundo o Serviço Secreto norte-americano, foram recuperados um pacote endereçado a Clinton em Westchester, subúrbio ao norte de Manhattan, na terça-feira (23), e um segundo pacote dirigido à residência de Obama em Washington .

"Os pacotes foram imediatamente identificados durante procedimentos rotineiros de triagem dos correios como potenciais dispositivos explosivos e foram apropriadamente tratados como tal", disse o Serviço Secreto em um comunicado.

"Os protegidos não receberam os pacotes nem correram o risco de recebê-los", acrescentou.

O Serviço Secreto, órgão federal encarregado da segurança do presidente e dos ex-presidentes americanos, indicou que iniciou uma investigação para determinar a origem das embalagens e identificar os responsáveis.

Nesta quarta, a polícia de Nova York confirmou que seus policiais foram chamados para o Time Warner Center, onde está localizada a redação da CNN na capital financeira dos Estados Unidos, para investigar relatos de um pacote suspeito.

Os telespectadores da cadeia viram ao vivo a interrupção de um programa apresentado por Poppy Harlow e Jim Sciutto, quando o alarme de evacuação soou.

A CNN continuou a transmitir de sua redação em Washington e, em seguida, os jornalistas da rede continuaram a reportar da rua e relataram que a brigada especializada em bombas da polícia de Nova York foi chamada ao local.

CNN’s @jimsciutto and @PoppyHarlowCNN, who were anchoring when the CNN New York bureau was evacuated, are now safely outside, reporting via cellphone on the law enforcement response due to a suspicious device at the Time Warner Center, where CNN is based https://t.co/BmgkJ2qaIE pic.twitter.com/xLFaJHOC8s