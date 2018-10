O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, teve uma reunião nesta sexta-feira, 26, com o deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS), coordenador da campanha do candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL), em Brasília, para tratar da transição de governo. O encontro, revelado por Onyx durante conversa com jornalistas, não consta na agenda oficial do ministro e ocorreu fora do Palácio do Planalto.

O local da conversa não foi informado pela assessoria de imprensa da Casa Civil após questionamento da reportagem. Em nota, a assessoria disse que "a orientação do senhor presidente da República foi no sentido de que a Casa Civil se colocasse à disposição dos representantes das duas candidaturas à Presidência da República, sempre que houvesse solicitação de informações".

Ainda de acordo com o texto, o pedido da reunião partiu de Onyx, em nome da candidatura de Bolsonaro. Segundo a assessoria, o deputado recebeu informações com "todos os detalhes que vão regular a transição, de parte do governo, tão pronto seja proclamado o resultado das eleições". "A Casa Civil continua à disposição dos representantes de ambas as candidaturas."

À imprensa, Onyx disse que contou a Bolsonaro sobre a reunião que teve com Padilha, que irá liderar a transição governamental. "Trouxe as informações para ele e de agora até a próxima quarta-feira ele indica quem vai fazer a transição", afirmou o deputado. "Se for a vontade de Deus e do povo brasileiro a partir de segunda-feira a gente começa a trabalhar." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.