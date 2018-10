O pai do zagueiro belga Vincent Kompany se tornou o primeiro prefeito negro eleito da Bélgica, depois de vencer no domingo as eleições de Ganshoren, perto de Bruxelas.

Pierre Kompany, 71 anos, assumirá em dezembro o cargo de prefeito deste pequeno município bilíngue de cerca de 25.000 habitantes. Em 1975, Kompany pai deixou a República Democrática do Congo (ex-Zaire) para morar na Bélgica, se tornando oficialmente um refugiado político em 1982. Anos depois, se nacionalizou.

"Ele é o primeiro prefeito negro da Bélgica, nunca havia acontecido antes. É histórico. Todos estamos muito felizes. Parabéns para meu pai", declarou o filho Vincent, capitão do Manchester City, em vídeo publicado em sua conta na rede social Instagram.

Embora tenha estudado engenharia civil, Pierre Kompany se tornou motorista de táxi em Bruxelas.

"É um orgulho! Como posso esquecer? Meus filhos conhecem a origem de seu pai", declarou nesta segunda-feira o novo prefeito de Ganshoren, integrante do partido Centro Democrático Humanista (CDH, de centro).

Em 2014, Denis Liselele, de origem congolesa, assumiu a prefeitura do município de Sambreville, mas provisoriamente, substituindo o prefeito eleito, que estava envolvido em um processo judicial.

