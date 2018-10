Painel da NSC apresenta experiências de sucesso para o e-commerce nesta quarta-feira /

As soluções inovadoras para o comércio eletrônico desenvolvidas a partir de Santa Catarina serão destaque nesta quarta-feira (31) em Florianópolis: a NSC Comunicação realiza o painel de tecnologia do projeto Gestão de Valor 2018. O encontro inicia às 19h e vai reunir empresários do setor de tecnologia do Estado no auditório do Sebrae, na Capital.

Janderson Araujo, CEO da Sizebay – empresa vencedora do concurso de startups – abre a noite apresentando o case “Provador Virtual”, solução desenvolvida para clientes do setor de vestuário que desejam incrementar vendas de roupas online. O painel contará ainda com a participação de Julian Farrapeira e Guilherme Maba, Senior People Business Partner, e IT Manager do Mercado Livre.

PALESTRAS FOCAM NO E-COMMERCE

Araujo abordará as estratégias da startup, em operação há 4 anos em Joinville. O CEO, que também é fundador da empresa tem formação nas áreas de design gráfico, MBA, e experiência em marketing, negócios digitais e branding. Ele não esconde a expectativa para a participação no painel.

– Vou estar acompanhado de pessoas com relevância no mercado de tecnologia e negócios como a equipe do Mercado Livre. Estar junto destas pessoas já me faz um vencedor – afirma.

Araujo antecipou que vai falar sobre a missão da empresa, os desafios para empreender, sobre a persistência e o controle emocional extremamente necessário num ambiente volátil.

– Numa startup você precisa validar negócio, prestar conta para o mercado, fazer um serviço de boa qualidade. E você também está lidando com pessoas super jovens e com desafios gigantescos. Mesmo tendo uma equipe 20 vezes menor do que o concorrente, nós conseguimos conquistar clientes, inclusive os vindo de grandes empresas – resumiu.

O case da startup ajuda o usuário a escolher roupas em compras via internet, aumentando a assertividade na escolha do tamanho da peça e reduz o número de trocas do produto, auxiliando o comerciante no pós-venda.

A palestra do Mercado Livre trará as estratégias que impulsionam a empresa, líder do comércio eletrônico na América Latina. Julian e Guilherme apresentarão o cotidiano da companhia, que atua em 18 países – o ecossistema do Mercado Livre – ancorando avanços e ações que levaram a empresa até a liderança do comércio eletrônico do país, posição conquistada neste ano.

Ainda em logística, os painelistas também vão falar sobre a aquisição da Axado e o processo cultural para adaptação de todos os colaboradores com o DNA empreendedor da multinacional nascida na Argentina e que já opera em 18 países. A empresa tem aproximadamente 4 mil funcionários e é maior o site de E-commerce e o mais popular das Américas em número de visitantes. Oferta soluções em para pessoas e empresas que buscam comprar vender, pagar, anunciar e enviar produtos por meio da internet.

PROJETO VALORIZA DNA EMPREENDEDOR DE SC

O Projeto Gestão de Valor está na quarta edição e neste ano tem o mote: Inspirações que vão além. A promoção do concurso de startups tem o objetivo de valorizar o empreendedorismo dos catarinenses, destacando exemplos bem-sucedidos de gestão empresarial e suas contribuições para o desenvolvimento de indústria, comércio e serviços.

TROCA DE EXPERIÊNCIAS

O Gestão de Valor é uma iniciativa da NSC Comunicação e conta com o patrocínio de Sebrae e Sistema Fecomércio e apoio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (Crea-SC). Estas instituições somam esforços para mostrar o valor do empreendedorismo e o quanto o surgimento de novas empresas e novas soluções pode auxiliar na competitividade do setor produtivo. O projeto é oportunidade para destacar novas empresas que surgem no cenário tecnológico, divulgação e fortalecimento do ecossistema catarinense de inovação.

– Um ecossistema forte é formado por diversos atores, e todos devem trabalhar para auxiliar no desenvolvimento do empreendedor, e no Projeto Gestão de Valor vimos exatamente isso ocorrer.

NSC Comunicação, Sebrae, Sistema Fecomercio, e empreendedores se uniram para troca de experiência e networking, fortalecendo cada vez mais o ecossistema catarinense. Esperamos que esta edição seja a primeira de várias que vamos realizar – afirma Alexandre Souza, gestor do Startup do Sebrae SC. O presidente do Sistema Fecomércio SC, Bruno Breithaupt, destaca:

– O setor de tecnologia em SC é um dos mais desenvolvidos do Brasil e é por meio dele que nossas empresas obtêm competitividade e estímulos para continuar crescendo e gerando emprego. Empresas e setores que não desenvolvem projetos de inovação ficam para trás. A Fecomércio SC entende essa situação e vê como primordial o engajamento em atividades que discutam o futuro do setor tecnológico no Estado.

CONHEÇA OS PAINELISTAS

Foto: Arte DC

