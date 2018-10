Um adolescente palestino morreu nesta terça-feira (23) por disparos de soldados israelenses na Faixa de Gaza, durante protestos, informou em comunicado o ministério da Saúde de Gaza.

Muntaser Mohammed al Baz, de 17 anos, morreu com um tiro na cabeça perto de Al Bureij (centro do enclave palestino), afirmou o ministério.

O jovem chegou ferido ao hospital onde faleceu, acrescentou a mesma fonte.

Uma porta-voz do Exército israelense explicou à AFP que os manifestantes, cerca de 200, queimaram pneus e lançaram artefatos explosivos contra os soldados, assim como coquetéis molotov.

"As tropas responderam com material antidistúrbios e munição real, de acordo com os protocolos de intervenção", explicou.

Mais de 200 palestinos e um israelense morreram desde a última onda de protestos na Faixa de Gaza, em março passado.

* AFP