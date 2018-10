O papa Francisco recebeu nesta segunda-feira no Vaticano o novo presidente da Colômbia, Iván Duque, ao qual pediu para "unir os colombianos" e superar as divisões após os problemas enfrentados pelo acordo de paz assinado há dois anos com a guerrilha.

O pedido do pontífice aconteceu durante uma audiência de 30 minutos na biblioteca privada do palácio apostólico.

"Desejo que suas duas mãos sejam como estes dois ramos, que unam a Colômbia e solucionem esta divisão tão dura que foram os 50 anos de conflito armado", disse o papa durante a tradicional troca de presentes diante da imprensa e da delegação de 17 pessoas que acompanha Duque.

Esta foi a primeira audiência concedida pelo pontífice ao presidente da Colômbia, que assumiu o poder em 7 de agosto com um discurso crítico ao acordo de paz com a ex-guerrilha das Farc, um pacto que teve o apoio de Francisco.

Durante a reunião os dois falaram sobre a necessidade de consolidar a paz na Colômbia após o desarmamento e a transformação em partido das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) em 2017.

