A Suprema Corte do Paquistão acatou um recurso e absolveu a cristã Asia Bibi, condenada à morte por blasfêmia em 2010 e cujo caso provocou indignação no exterior e violência no país, segundo decisão adotada nesta quarta-feira.

"Foi absolvida de todas as acusações", declarou o juiz Saqib Nisar ao ler o veredicto no Supremo, acrescentando que Bibi será libertada "imediatamente".

* AFP