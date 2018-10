O Brasil conheceu neste domingo o novo presidente da República. Jair Bolsonaro (PSL) venceu o segundo turno e agora enfrenta o desafio de lidar com um congresso hiperfragmentado, o que pode criar entraves à aprovação de propostas do Executivo. Ao todo são 22 siglas compondo as bancadas no Senado e 30 na Câmara dos Deputados.

– A fragmentação partidária no Brasil hoje é a maior que se tem na história dos regimes democrático representativos – diz o professor do Departamento de Sociologia e Ciência Política da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Julian Borba, doutor em Ciência Política.

Para o doutor em Sociologia Política Jacques Mick, a configuração do Congresso Nacional coloca em xeque o modelo de relacionamento entre Legislativo e Executivo. Bolsonaro precisará encontrar formas de diálogos entre os senadores e deputados federais. São muitos partidos, porém poucos com grande representatividade política.

Com relação às mudanças que o novo governo pode trazer ao país, os cientistas políticos concordam que há uma incógnita. Ainda que o PSL tenha conquistado importantes cargos nestas eleições, enfrentará desafios no governo.

– (A governabilidade de Bolsonaro) depende da coalizão que ele irá compor, mas considerando os partidos do mesmo campo ideológico, além do centrão, o presidente tem mais de 300 deputados, o que dá condições de ter maioria, porém não 2/3 para realizar mudanças constitucionais. Em outras palavras, ele tem a maioria que garante governabilidade, mas terá de negociar para implementar reformas – completa Borba.

Período de transição vai esclarecer prioridades

Embora tenha registrado rápida ascensão, o PSL é um partido com pouca experiência política e que não apresentou propostas detalhadas, além de uma campanha marcada por ausência em debates.

– O PSL surgiu sob o signo de renovação, mas não sabemos quais são as prioridades. Outra questão é que o partido não conhece a máquina pública – diz Mick.

No período de transição com o governo Temer é possível que ocorram definições mais claras sobre o que o partido pretende. Sem certezas e tendo que lidar com o Congresso hiperfragmentado, a preocupação com o autoritarismo permanece na avaliação dos especialistas. Borba considera que a ameaça à democracia, temida pela oposição, dependerá, no entanto, da força das instituições no país.

– Ele flerta com o autoritarismo, tem dificuldades de reconhecer minorias e a própria oposição. Por outro lado, as manifestações do Supremo Tribunal Federal são um indicativo de que os poderes da República estão atentos e dispostos a proteger a Constituição – afirma o cientista político.

Na noite deste domingo, o presidente do STF, Dias Tofolli, falou que o primeiro compromisso de Bolsonaro e do vice dele, General Mourão, será “jurar respeito à Constituição” e “promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo e cor e quaisquer outras formas de discriminação”. Disse ainda que o presidente eleito “deve fidelidade à Constituição Federal, ao Estado Democrático de Direito e às instituições da República”.

Em nota, Claudio Lamachia, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, afirmou que “governo e oposição devem cumprir suas funções, dentro dos limites da lei e zelando pelo respeito às instituições e à Constituição. Do mesmo modo, cabe aos Poderes e a seus integrantes, nos mais diferentes níveis hierárquicos, cumprirem as funções que lhes são reservadas em lei e contribuir para a realização da separação harmoniosa entre as diferentes funções do Estado. Só assim o país poderá superar este momento difícil marcado por profunda crise institucional, política e econômica”.

