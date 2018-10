O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta quinta-feira (25) uma série de informações para que os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) se protejam de notícias falsas sobre as provas. O Enem será aplicado a 5,5 milhões de candidatos em todo o país nos dias 4 e 11 de novembro.

O Inep orienta os participantes a buscar informações apenas nos canais do instituto ou do Ministério da Educação (MEC), apontados como únicas fontes oficiais de informação sobre o Enem. A autarquia ressalta ainda que todo o conteúdo oficial do Enem é identificado com os logotipos do Inep ou do MEC.

E-mails cadastrados pelos participantes durante a inscrição e o número de celular são usados apenas para enviar mensagens de caráter urgente ou de alerta por mensagem eletrônica ou SMS. O Inep é sempre identificado como remetente.

Confira as fontes de informação oficiais sobre o Enem:

Site do Enem: o enem.inep.gov.br é um site inteiramente dedicado ao exame. Tudo o que o participante precisa saber está organizado de forma cronológica, nas seções Antes da Prova, No Dia da Prova e Depois da Prova. Há também as seções Dúvidas Frequentes e Cronograma.

Aplicativo do Enem: o aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS e pode ser baixado gratuitamente pela App Store e na Google Play. Ele permite acesso ao Cartão de Confirmação da Inscrição, aos resultados individuais e à vista pedagógica da redação. O cartão de confirmação indica o local onde o estudante fará o exame.

Portal do Inep: todas as notícias, orientações e comunicados relacionados ao Enem são disponibilizados no site oficial do Inep.

Sistema Enem e Página do Participante: o Sistema Enem dá acesso à Página do Participante, acessível apenas com CPF e senha. Permite consultar o local de prova e os resultados de todas as edições.

Redes sociais do Inep: as três redes sociais de Inep, Facebook, Instagram e Twitter replicam as principais informações relacionadas ao exame, permitindo que os seguidores de cada perfil tenham acesso facilitado a dicas, orientações e novidades.

YouTube do Inep: o canal do Inep no YouTube tem uma série de vídeos com orientações ao participante, com as principais informações do edital. O canal tem também uma sequência de vídeos em Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Fale Conosco do Inep: o atendimento ao público é feito pelo 0800-616-161, com ligações gratuitas a partir de telefones fixos, e pela plataforma de autoatendimento online.

E-mails e SMS: o Inep usa os e-mails cadastrados pelos participantes durante a inscrição e o número de celular, para enviar mensagens de caráter urgente ou de alerta por mensagem eletrônica ou SMS, identificando o Inep como remetente.

Segundo o Inep, os estudantes podem se informar ainda pela Cartilha do Participante, que detalha o que se espera do candidato na avaliação e pelo edital do Enem, que tem versão em Libras, com todas as regras do exame. Além de veicular publicidade na rádio e na TV, o Inep realizará ações nas escolas de Ensino Médio de todo o país.

