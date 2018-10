O presidente Michel Temer afirmou nesta sexta-feira, 12, que a divisão por conta de divergências políticas na sociedade brasileira durará apenas até as eleições, que terminarão com o segundo turno do próximo dia 28. "A eleição é um momento político-eleitoral. Logo depois da eleição, vem o momento político-administrativo. No momento político-eleitoral, é natural que haja divergência. O que não pode haver é violência", disse Temer, após participar de missa pelos 87 anos de inauguração da estátua do Cristo Redentor e pelo Dia de Nossa Senhora Aparecida.

Segundo Temer, "quando chegar o momento político-administrativo, logo depois da eleição, o Brasil estará reunificado". Mais cedo, em fala ainda durante a missa, que teve rito informal, Temer disse que nada fraturará o Brasil.

De acordo com o presidente, era uma alusão à história da aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida, que teria sido encontrada em partes, unificadas posteriormente.

Questionado se tem se divertido com o compartilhamento de memes na internet que pedem que continue no cargo, diante do acirramento da campanha eleitoral, Temer respondeu: "Sim, bastante".

O presidente Temer esteve no Rio para acompanhar missa em homenagem aos 87 anos de inauguração do Cristo Redentor e à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, cujo dia é celebrado nesta sexta. O Cristo foi inaugurado oficialmente em 12 de outubro de 1931, no alto do Corcovado.

A missa foi celebrada pelo cardeal arcebispo do Rio, D. Orani Tempesta, no Centro de Visitantes que dá apoio aos turistas que visitam o Cristo Redentor. A presença de Temer, ao lado dos ministros do Meio Ambiente, Edson Duarte, e de Minas e Energia, Moreira Franco, marcou também a celebração de acordo com o ICMBio, órgão federal que administra a área do Cristo, que permitirá à arquidiocese receber doações junto com o ingresso para acesso ao ponto turístico. O objetivo é levantar recursos para a manutenção da estátua.

Inicialmente, a missa seria aos pés da estátua do Cristo, mas o local foi mudado por causa do clima. O Rio teve um dia chuvoso nesta sexta. Embora o sol tenha aparecido em algumas regiões da cidade à tarde, o Cristo está encoberto por nuvens, dificultando a visibilidade no local.

A missa foi acompanhada por convidados. No salão onde foi instalado o altar, foram colocadas cerca de 70 cadeiras.