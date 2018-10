O Parlamento da Macedônia aprovou nesta sexta-feira (19) o início da redação das emendas constitucionais para mudar o nome do país para República da Macedônia do Norte, abrindo caminho para acabar com um litígio com a Grécia que já dura várias décadas.

"O Parlamento adotou a proposta do governo de iniciar o procedimento para mudar a Constituição", declarou o presidente da Câmara, Talat Xhaferi, ao fim da votação.

Oitenta dos 120 deputados da Assembleia votaram a favor da moção, segundo um jornalista da AFP presente no Parlamento, alcançando a maioria de dois terços necessária para iniciar o processo.

* AFP