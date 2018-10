Eleito neste domingo como o próximo presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL) começa o mandato oficialmente com uma base de apoio pequena no Senado. Porém, sinalizações durante o segundo turno de representantes dos partidos de centro, que dominam a Casa, indicam que o novo presidente terá poucas dificuldades para compor maioria.

Além dos quatro senadores eleitos do próprio PSL, os dois senadores do PTB e o único representante do PSC devem ser integrantes naturais da base aliada, já que os dois partidos declararam oficialmente apoio ao capitão reformado.

Entre os representantes do centro, com os partidos somando mais de 50 nomes na Casa, a maioria das legendas se posicionou como neutra no segundo turno e liberou os apoios individuais. Nesse sentido, muitos senadores do MDB, PSDB, PSD, DEM e PP, entre outros, já apoiam Bolsonaro.