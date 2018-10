Os partidos das coligações que foram derrotadas no primeiro turno das eleições estaduais em Santa Catarina já começaram a definir quais candidatos devem apoiar na segunda etapa da disputa. No domingo (7), os eleitores catarinenses definiram que Comandante Moisés (PSL) e Gelson Merisio (PSD) devem seguir concorrendo ao cargo de governador do Estado.

Dentre as legendas consultadas, a maioria ainda não definiu quem vai apoiar, mas as reuniões estão marcadas. Muitas delas ocorrem ainda nesta terça-feira (9). Partidos posicionados mais à esquerda no espectro ideológico decidiram pedir aos eleitores para que anulem o voto.

Veja abaixo como está a composição para o segundo turno até o momento

Décio Lima (PT) - Partidos da coligação: PT

Ninguém foi encontrado.

Ingrid Assis (PSTU) - Partidos da coligação: PSTU

Partido orientou a militância a votar nulo.

Leonel Camasão (PSOL) - Partidos da coligação: PSOL, PCB

PSOL - No estado, o partido está sugerindo voto nulo aos eleitores.

PCB - O partido terá reunião na sexta-feira (12) para decidir.

Jessé Pereira (Patriota) - Partidos da coligação: Patriota, PMN

Patriota - informou que deve definir o apoio até quinta-feira (11)

PMN - ninguém atendeu.

Mauro Mariani (MDB) - Partidos da coligação: MDB, Avante, PSDB, PTB, PTC, PRTB, DC, PR, PPS.

MDB - não há orientação oficial. Filiados estão liberados para declarar apoio ao candidato que desejarem.

Avante - haverá reunião na quarta-feira (10) para definir o apoio.

PSDB - decidiu liberar os correligionários para votarem em quem quiserem

PTB - ninguém foi encontrado.

PTC - a executiva vai definir o possível apoio na noite desta terça-feira.

PRTB - partido vai apoiar Comandante Moisés

DC - dirigentes vão se reunir na noite desta quarta-feira (10) para decidir.

PR - legenda vai se reunir com o senador eleito Jorginho Mello, presidente do partido, para definir o apoio até quarta-feira.

PPS - o partido ainda está em processo de avaliação para definir quem poderá apoiar no segundo turno.

Rogério Portanova (Rede)

Partido ainda não se posicionou. Terá uma reunião nesta semana, mas sem data definida.