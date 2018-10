Passada a corrida presidencial, economistas deverão realizar já na próxima semana uma nova eleição: a composição de seus conselhos. No próximo dia 30 e 31 de outubro serão definidos conselheiros, delegados regionais para o Conselho Regional dos Economistas de São Paulo (Corecon-SP) e o Conselho Federal (Cofecon). Serão eleitos quatro conselheiros efetivos e quatro suplentes, nove delegados regionais, além dos dois delegados eleitores ao Cofecon.

O clima das eleições nacionais e toda a instabilidade política e econômica é um dos temas que influenciam o debate, disse Pedro Afonso Gomes, presidente do Sindicato dos Economistas de São Paulo e um dos líderes da Chapa 1, disputa o Corecon-SP. "(A situação política e econômica) "É uma preocupação que todos nós temos", disse Gomes, defendendo que o diálogo não só dos profissionais da área, mas de todos os brasileiros, é importante para ajudar a tirar o País da crise.

Gomes destaca que, no Brasil, atualmente vigora a preocupação com o curto e curtíssimo prazo. "As pessoas estão mais preocupadas com a taxa Selic, o dólar para hoje... Você tem de pensar no médio e longo prazo", acrescentou.

Além dos Conselhos Regionais dos Economistas e o Cofecon, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Confea/Crea - Conselhos Regionais de Engenharia e Arquitetura também passam por processos de eleição de representantes.

A maioria das votações acontece logo após o segundo turno das eleições para presidente da República e governadores.