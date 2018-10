O PDT fechou o apoio à reeleição de Márcio França (PSB) ao governo paulista. A sigla, que no Estado teve o ex-prefeito de Suzano Marcelo Candido como candidato, formaliza a aliança na tarde desta segunda-feira, 15, com a presença do presidente nacional da sigla, Carlos Lupi.

O apoio marca uma reaproximação entre os dois partidos, que quase fecharam uma chapa em agosto. "Éramos para estar juntos no primeiro turno", relembrou Lupi à reportagem.

À época, a coligação foi inviabilizada pela posição nacional do PSB de neutralidade, em detrimento à composição com o PDT na corrida do Planalto. Por um palanque a Ciro Gomes no Estado, a candidatura de Candido foi costurada de última hora. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, porém, a indeferiu em 19 de setembro.

Com o PDT, França conquista mais um apoio na disputa ao Palácio dos Bandeirantes. Na semana passada, Paulo Skaf (MDB) e Major Costa e Silva (DC) já haviam acertado a composição com ele. O concorrente João Doria (PSDB), por sua vez, tem o apoio de Rodrigo Tavares (PRTB).