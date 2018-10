Um pedreiro de 57 anos foi atingido por golpes de martelo e ficou com a ferramenta cravada na cabeça na manhã desta sexta-feira (19) em Armazém, no Sul de Santa Catarina. O caso aconteceu em uma obra na rua Osório Galdino da Rosa, ao lado da Delegacia da cidade. A vítima foi levada em estado grave para o hospital e depois encaminhada ao Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Tubarão.

Segundo a Polícia, os dois homens trabalhavam na construção do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) quando, por volta das 8h30min, tiveram uma discussão. Um deles, um homem de 29 anos, usou o martelo com que pregava a estrutura do barracão de ferramentas para agredir o colega. João Claudino Moraes foi atingido por várias marteladas e, quando os Bombeiros chegaram no local, estava com o objeto preso na cabeça.

O autor dos golpes fugiu do local, mas foi encontrado logo depois nas redondezas pela Polícia Militar. Ele foi detido e autuado em flagrante pela tentativa de homicídio e encaminhado ao Presídio Regional de Tubarão. De acordo com comunicado policial, a agressão aconteceu por motivos fúteis.

