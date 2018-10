O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) afirmou na noite deste domingo, 28, que Jair Bolsonaro, seu pai, é o primeiro presidente eleito sem sair de casa, numa referência ao estado de convalescença do candidato do PSL, após ser atingido por uma facada numa atividade de campanha em Juiz de Fora (MG), no início de setembro.

"Estamos superando esse negócio de alternância de poder na esquerda, entre PT e PSDB", afirmou Eduardo Bolsonaro, de cima de um caminhão de som estacionado na Avenida Lúcio Costa, na orla da Barra, em frente ao condomínio onde mora o presidente eleito, na zona oeste do Rio.

No rápido discurso, o deputado federal disse aos apoiadores do pai, que lotam as quatro pistas da avenida da praia e comemoram a eleição de Bolsonaro: "Vamos ver se ele (Jair) vem aqui dar uma palavrinha com vocês". A multidão respondeu cantando: "Bolsonaro, cadê você/eu vim aqui só pra te ver".