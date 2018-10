Mais uma vez, celulares e sistemas operacionais adiantaram automaticamente o relógio em uma hora, no início da madrugada deste domingo (21), em referência a chegada do horário de verão.

A alteração gerou confusão e foi relatada por pessoas em diversas partes do país. Originalmente previsto para outubro, o horário de verão foi transferido para o dia 4 de novembro para não atrapalhar o segundo turno das eleições.

Leia também: Domingo inicia com baixas temperaturas e dia deve ser de sol em SC

Além das mudanças em celulares de ao menos duas operadoras, usuários também relataram no Twitter que computadores e até relógios de rua foram afetados. O problema é semelhante ao ocorrido na última segunda-feira (15), quando usuários de Iphone que são clientes da Tim tiveram os relógios adiantados em uma hora.

No mesmo dia, pela terceira vez, o governo federal alterou a data de início do horário de verão, que havia sido adiado para o dia 18 de novembro em função do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Assim, a data correta para adiantar o relógio em uma hora voltou a ser o dia 4 de novembro.

Leia mais

Apoiadores de Haddad vão às ruas de Florianópolis

PF abre inquérito para investigar envio de fake news pelo WhatsApp

TSE abre investigação proposta pelo PT contra campanha de Bolsonaro