O precioso sono de quem costumeiramente tem acordar cedo torna-se ainda mais valioso àqueles que precisam levantar da cama logo nas primeiras horas da manhã, em pleno fim de semana, para trabalhar. Neste domingo (21), entretanto, alguns dos estimados minutinhos embaixo das cobertas ficaram para trás. Isso porque, pela segunda vez em um intervalo de seis dias, aparelhos celulares de muitos catarinenses se apressaram e acabaram adiantando automaticamente o horário em uma hora, como acontece no horário de verão. O equívoco, no entanto, não se restringiu ao Estado e acabou afetando usuários de todo o Brasil.

O agente de aeroporto Lucas Ville foi um dos que acabaram chegando mais cedo ao trabalho. Ele, que precisava iniciar o expediente às 5h, acabou madrugando ainda mais e chegando uma hora antes do previsto.

— Só me dei conta quando cheguei e vi que o relógio estava adiantado —, conta.

A mudança afetou até mesmo aqueles que não precisavam acordar tão cedo. Assim como Lucas, a atendente Rafaela Nicácio, que trabalha na banca panorâmica de um shopping de Florianópolis, também só se deu conta da alteração quando já estava no serviço. Ela, que precisava estar às 10h45 no trabalho, acabou chegando uma hora antes e estranhou os portões fechados.

— Fiquei tão confusa que quando me falaram que o horário tinha mudado sem querer, a primeira coisa que pensei era que tinha sido atrasado em uma hora. Só depois vi que, na verdade, tinha chegado adiantada.

Depois do susto inicial, o caso rendeu até risadas entre amigos.

— Mesmo com relógio de pulso, um amigo teve que ficar uma hora esperando porque chegou mais cedo no trabalho. Por causa do costume em olhar sempre as horas no celular, ele só foi perceber que estava errada quando lembrou de olhar no relógio de ponteiro —, conta.

Muitos dos que tinham expediente no domingo nem mesmo durante o percurso em direção trabalho conseguiram se situar. Moradores relataram que até os relógios digitais fixados em avenidas importantes das cidades também acabaram sendo afetados com o alteração.

No aeroporto de Florianópolis, o setor de informações atendeu muita gente que acabou se confundindo com a mudança repentina. O fato de o equívoco ter sido em relação ao adiantamento das horas acabou, inclusive, ajudando algumas pessoas que chegaram às pressas pensando estarem atrasadas para o embarque.

Apesar da confusão, segundo a Floripa Airport, empresa que administra o aeroporto, nenhum voo ou sistema foi prejudicado.

Pela segunda vez

Essa não é a primeira vez que muita gente acorda mais cedo que deveria por causa do equívoco no horário. Na semana passada, a segunda-feira (15) também começou meio confusa para algumas pessoas pela mesma razão. Na ocasião, os usuários do Iphone tiveram os relógios adiantados em uma hora.

Hora certa

Oficialmente, o horário de verão está previsto para começar no dia 4 de novembro em função do segundo turno das eleições, marcado para o próximo domingo, dia 28. A decisão pelo início do horário especial, entretanto, já passou por outras mudanças. Em setembro deste ano, chegou, inclusive, a ser cogitada a sua extinção.

Até o ano passado, a mudança oficial começava em outubro. Mas, neste ano, o governo federal editou um decreto que alterou o início do horário de verão para novembro após pedido feito pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O intuito seria evitar que houvesse atrasos tanto na apuração dos votos quanto na divulgação dos resultados.

Marcado para iniciar no dia 4 de novembro, o horário de verão havia sido adiado para o dia 18 de novembro por conta da aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), previsto para o dia 4. No entanto, o governo acabou voltando atrás e mantendo a data inicial. Assim, os relógios devem ser adiantados apenas no dia 4 de novembro.

Burburinhos

Quem acabou acordando mais cedo do que gostaria, foi ao Twitter desabafar. A tag #horariodeverão ficou em segundo lugar nos Trends Topics do Brasil - espaço destinado aos assuntos mais citados na rede.

O equívoco acabou deixando muita gente confusa...

#HorarioDeVerao

Vc acorda e são 6 hrs, vai na sala e são 5 hrs, volta para o quarto e são 6 hrs de novo: pic.twitter.com/4e2WlZyTy3 — A Luuh do Bangtan (@LuhSanttos90) October 21, 2018

Acordei 2 horas mais cedo por causa do horário de verão errado pic.twitter.com/JsTzCxsVVz — Beatriz De Souza (@Beatriz_souzzaa) 21 de outubro de 2018

... e adiantada.

Gente meu celular mudou pra o horário de verão e eu cheguei uma hora antes pro simulado — Barão (@Baroviskm) 21 de outubro de 2018

Mesmo aqueles que não precisavam levantar cedo em pleno domingo se sentiram lesionados pelo tempo de sono desperdiçado.

To sozinha em casa podendo dormir até meio dia e a vida vai e me faz acordar cedo #horariodeverao pic.twitter.com/a0YKMoxT8D — Lola シ (@justmessy14) 21 de outubro de 2018

O site que registra o horário de Brasília, pelo qual muita gente costuma acertar os ponteiros do relógio, chegou a emitir um aviso aos internautas informando o erro.

