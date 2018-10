O candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira, 9, à Rádio Guaíba, do Rio Grande do Sul, que interpretou as declarações recentes do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) como um repúdio ao adversário dele no segundo turno, Jair Bolsonaro (PSL).

"Pelo que entendi das falas do FHC, ele disse 'Bolsonaro, não'", afirmou. Ontem, FHC negou que iria declarar apoio a Haddad, como havia sido ventilado desde a noite de domingo. José Serra, tucano histórico e ex-ministro, foi na mesma linha em post no Facebook hoje à tarde.

"As redes divulgam que apoiarei Haddad. Mentira: nem o PT nem Bolsonaro explicitaram compromisso com o que creio. Por que haveria de me pronunciar sobre candidaturas que ou são contra ou não se definem sobre temas que prezo para o País e o povo?", afirmou o tucano, em sua conta no Twitter.