Um jovem foi atingido por um tiro na cabeça após um assalto à loja de conveniência de um posto de combustível em Sombrio, no Sul de Santa Catarina. O caso aconteceu no início da manhã de quinta-feira (25), por volta das 7h, no bairro Januária — também conhecido na região como Japonês.

A vítima seria funcionária do estabelecimento conforme informado pela Polícia Civil. Ele foi socorrido e inicialmente encaminhado em estado grave ao Hospital Dom Joaquim, do município, de acordo com o Corpo de Bombeiros de Sombrio.

Ainda na tarde de quinta, ele foi transferido para o Hospital São José de Criciúma, onde está internato na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) conforme informado na manhã desta sexta-feira (26). Não houve registro de outros feridos conforme os bombeiros.

Suspeitos localizados

Após investigação, três suspeitos foram localizados na tarde de quinta. Dois homens de 45 anos e um adolescente. Um dos homens foi preso no apartamento em que morava e os outros dois suspeitos foram localizados na casa de amigos segundo informado pela Polícia Civil do município.

Os homens foram presos e encaminhados ao Presídio de Araranguá e o adolescente, apreendido. A polícia não soube informar o que foi levado durante a ação.

