Jair Bolsonaro (PSL) segue liderando as pesquisas de intenção de voto para a Presidência da República. O capitão da reserva aparece com 55% dos votos válidos no levantamento do Instituto Datafolha divulgado na noite deste sábado (27), caindo um ponto percentual em relação à última sondagem. O candidato do PT, Fernando Haddad, registrou 45%, subindo três pontos percentuais.

A diferença entre os dois candidatos caiu de 18% para 10% nos último nove dias. A probabilidade de os resultados retratarem a realidade é de 95% e a margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa do Datafolha ouviu 18.371 eleitores em 340 municípios entre a sexta-feira (26) e este sábado (27). O levantamento foi contratado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo e registrado no TSE sob o número BR-02460/2018.

Votos válidos:

Jair Bolsonaro (PSL): 55%

Fernando Haddad (PT): 45%

Votos totais (incluindo brancos, nulos e indecisos):

Jair Bolsonaro (PSL): 47%

Fernando Haddad (PT): 39%

Em branco/nulo/nenhum: 8%

Não sabe: 5%

Rejeição

O Datafolha também pesquisou a rejeição dos presidenciáveis. Os eleitores foram questionados: “E entre estes candidatos a presidente, gostaria que você me dissesse se votaria com certeza, talvez votasse ou não votaria de jeito nenhum em”. Confira os resultados:

Jair Bolsonaro

Votaria com certeza – 46%

Talvez votasse – 8%

Não votaria de jeito nenhum – 45%

Não sabe – 2%

Fernando Haddad

Votaria com certeza – 38%

Talvez votasse – 9%

Não votaria de jeito nenhum – 52%

Não sabe – 2%