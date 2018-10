Jair Bolsonaro (PSL) segue liderando as pesquisas de intenção de voto para a Presidência da República. O capitão da reserva aparece com 56% dos votos válidos no levantamento do Instituto Datafolha divulgado na noite desta quinta-feira (25), caindo três pontos percentuais em relação à última sondagem. O candidato do PT, Fernando Haddad, registrou 44%, subindo três pontos percentuais.

Confira os números:

Votos válidos:

Jair Bolsonaro (PSL): 56%

Fernando Haddad (PT): 44%

Votos totais (incluindo brancos, nulos e indecisos):

Jair Bolsonaro (PSL): 48%

Fernando Haddad (PT): 38%

Em branco/nulo/nenhum: 8%

Não sabe: 6%

Rejeição

O Datafolha perguntou:"Entre esses candidatos a presidente, gostaria de dizer se votaria nele com certeza, talvez votaria nele ou não votaria de jeito nenhum"?

Jair Bolsonaro (PSL):

Com certeza votaria nele para presidente - 46%

Talvez votasse nele para presidente - 9%

Não votaria nele de jeito nenhum - 44%

Não sabem ou preferem não opinar - 2%

Fernando Haddad (PT):

Com certeza votaria nele para presidente - 37%

Talvez votasse nele para presidente - 9%

Não votaria nele de jeito nenhum - 52%

Não sabem ou preferem não opinar - 2%

Decisão do voto

Jair Bolsonaro (PSL):

Está totalmente decidido a votar em... - 94%

Seu voto ainda pode mudar - 6%

Fernando Haddad (PT):

Está totalmente decidido a votar em... - 91%

Seu voto ainda pode mudar - 9%

Sobre a pesquisa