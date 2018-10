A pesquisa Datafolha divulgada na noite desta quarta-feira (10) para presidente da República, a primeira do instituto neste segundo turno, mostra uma vantagem de 16 pontos do capitão reformado e deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) sobre Fernando Haddad (PT). No cálculo dos votos válidos, Bolsonaro tem 58% e Haddad, 42%.

Confira os números:

Votos válidos:

Jair Bolsonaro (PSL): 58%

Fernando Haddad (PT): 42%

Votos totais (incluindo brancos, nulos e indecisos)

Jair Bolsonaro (PSL): 49%

Fernando Haddad (PT): 36%

Em branco/nulo/nenhum: 8%

Não sabe: 6%

Sobre a pesquisa

Margem de erro: 2 pontos percentuais para mais ou para menos

Entrevistados: 3.235 eleitores em 227 municípios

Quando a pesquisa foi feita: 10 de outubro

Registro no TSE: BR-00214/2018

Nível de confiança: 95%

Contratantes da pesquisa: TV Globo e Folha de S.Paulo

O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem a realidade, considerando a margem de erro, que é de 2 pontos, para mais ou para menos.

