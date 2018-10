Na véspera do segundo turno das eleições, o Ibope/ Estado/TV Globo divulgaram pesquisa sobre as intenções de voto para presidente da República. Jair Bolsonaro (PSL) segue à frente, com 54% das intenções contra 46% de Fernando Haddad (PT). A vantagem do candidato do PSL em relação ao candidato petista, entre os votos válidos, caiu seis pontos percentuais nos últimos quatro dias. De acordo com o levantamento, oito pontos separam os dois candidatos.

Considerados os votos totais, Bolsonaro tem 47% (queda de 3 pontos em quatro dias) e Haddad, 41% (crescimento de quatro pontos).

O Ibope entrevistou 3.010 pessoas nos dias 26 e 27 de outubro. A margem de erro estimada é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%, o que quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral.

O levantamento também avaliou o potencial de voto de cada candidato. No eleitorado que “não votaria de jeito nenhum”, a taxa de Haddad subiu três pontos, chegando a 44%. Bolsonaro baixou um ponto e ficou com 39%

Aqueles que declaram que “com certeza” votarão em Bolsonaro passaram de 37% a 39% em quatro dias, enquanto as taxas de Haddad foram de 31% para 33%. Os que afirmam que “poderiam votar” são 10% no caso de Bolsonaro e 12% no caso do petista.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-02934/2018.