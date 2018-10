O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, segue liderando as pesquisas de intenção de voto no segundo turno das eleições. Conforme a pesquisa Ibope, divulgada na noite desta terça-feira (23), o capitão da reserva tem 57% dos votos válidos — dois pontos percentuais abaixo do último levantamento do instituto, oscilando dentro da margem de erro. Fernando Haddad (PT) registrou 43%, crescendo dois pontos percentuais, também oscilando na margem de erro.

Confira os números:

Votos válidos:

Jair Bolsonaro (PSL): 57%

Fernando Haddad (PT): 43%

Votos totais (incluindo brancos, nulos e indecisos):

Jair Bolsonaro (PSL): 50%

Fernando Haddad (PT): 37%

Em branco/nulo/nenhum: 10%

Não sabe: 3%





Rejeição

O Ibope perguntou:"Para cada um dos candidatos a Presidente da República citados, gostaria que o(a) sr(a) dissesse qual destas frases melhor descreve a sua opinião sobre ele"?

Jair Bolsonaro (PSL):

Com certeza votaria nele para presidente - 37%

Poderia votar nele para presidente - 11%

Não votaria nele de jeito nenhum - 40%

Não o conhece o suficiente para opinar - 11%

Não sabem ou preferem não opinar - 2%

Fernando Haddad (PT):

Com certeza votaria nele para presidente - 31%

Poderia votar nele para presidente - 12%

Não votaria nele de jeito nenhum - 41%

Não o conhece o suficiente para opinar - 14%

Não sabem ou preferem não opinar - 2%

Sobre a pesquisa

Margem de erro: dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Entrevistados: 3.010 eleitores em 208 municípios.

Quando a pesquisa foi feita: 21 a 23 de outubro.

Registro no TSE: BR‐07272/2018

Contratantes da pesquisa: TV Globo e Estado de S. Paulo

O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem a realidade.

Leia mais

Pesquisa Datafolha para presidente: Bolsonaro tem 59% dos votos válidos e Haddad, 41%

Eleições 2018: confira onde é possível justificar a ausência no 2º turno

Confira a apuração das Eleições 2018