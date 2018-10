A pesquisa Ibope para presidente da República a divulgada na noite desta segunda-feira (15), a primeira do instituto neste segundo turno, mostra uma vantagem de 18 pontos do capitão reformado e deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) sobre o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT). No cálculo dos votos válidos, Bolsonaro tem 59%, e Haddad, 41%. Confira os números:

Votos válidos:

Jair Bolsonaro (PSL): 59%

Fernando Haddad (PT): 41%

Votos totais (incluindo brancos, nulos e indecisos):

Jair Bolsonaro (PSL): 52%

Fernando Haddad (PT): 37%

Em branco/nulo/nenhum: 9%

Não sabe: 2%

Rejeição

O instituto também perguntou em quais candidatos o eleitor não votaria sob nenhuma hipótese. Confira os índices:

Fernando Haddad (PT): 47%

Jair Bolsonaro (PSL): 35%

Sobre a pesquisa

Margem de erro: dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Entrevistados: 2.506 eleitores em 176 municípios.

Quando a pesquisa foi feita: 13 e 14 de outubro.

Registro no TSE: BR-01112/2018

Contratantes da pesquisa: TV Globo e Estado de S. Paulo

O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem a realidade.

Leia mais

Número de denúncias eleitorais sobe 612% em menos de um mês em SC

Eleições 2018: resultado das urnas ameaça sobrevivência de partidos

Confira todos os resultados do primeiro turno das Eleições 2018