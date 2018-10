A Petrobras informa que a sua subsidiária Petrobras America Inc. (PAI) celebrou, nesta quarta-feira, 10, com a Murphy Exploration & Production Company, subsidiária da Murphy Oil Corporation, contrato definitivo visando a formação de uma joint venture (JV) composta por ativos em produção de petróleo e gás natural no Golfo do Mexico.

A constituição da JV se dará com o aporte de todos os ativos em produção situados no Golfo do México de ambas as empresas, na qual a Murphy será a operadora com 80% de participação e a PAI com 20%.

A transação envolverá um valor total de até US$ 1,1 bilhão, a ser recebido pela PAI, sendo uma compensação de US$ 900 milhões à vista, correspondente à diferença de valor entre os ativos aportados pelas duas empresas no fechamento da operação. Além disso, haverá pagamentos contingentes de até US$ 150 milhões a serem efetuados até 2025 e um carrego de investimentos de até US$ 50 milhões de custos da PAI no desenvolvimento da produção do campo de St. Malo, a ser assumido pela Murphy a partir de 2019, caso determinados projetos de recuperação de óleo sejam realizados.

A nova empresa terá uma produção média estimada de cerca de 75 mil barris de óleo equivalente por dia no quarto trimestre deste ano e será composta pelos seguintes ativos: campos em águas profundas (Cascade, Chinook, St. Malo, Lucius e Hadrian North, Cottonwood, Hadrian South, Dalmatian, Front Runner, Clipper, Habanero, Kodiak, Medusa e Thunder Hawk); e campos em águas rasas (South Marsh Island 280, Garden Banks 200/201 e Tahoe).

A Murphy Oil Corporation é uma empresa global de exploração e produção de petróleo e gás natural, com produção offshore no sudeste da Ásia, Canadá e Golfo do México e produção onshore na América do Norte. "A companhia detém uma participação de 20% em quatro blocos em águas profundas na bacia de Sergipe-Alagoas e junto com seus parceiros foi bem sucedida na licitação dos blocos 430 e 573 na mesma bacia durante a 15ª Rodada da ANP", diz a Petrobras.

"A formação da JV representa um passo importante para a Petrobras, no âmbito do seu Plano de Negócios e Gestão 2018-2022, permitindo, além da entrada de caixa, o compartilhamento de investimentos, resultando num portfólio final com melhor relação risco-retorno, por meio de um novo modelo de negócios nos EUA, com um parceiro que atua na região e é reconhecido pela sua expertise operacional e em segurança, disciplina de custos e qualificação técnica", afirma a estatal, em fato relevante.

A conclusão da operação está sujeita ao cumprimento de condições precedentes, como a obtenção das aprovações governamentais norte-americanas, com previsão de fechamento ainda neste ano, segundo a Petrobras.