A estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) pagou nesta terça-feira (30) US$ 949 milhões em capital e juros do bônus 2020, segundo uma fonte do setor e um deputado opositor.

"A PDVSA acaba de pagar o capital e os juros do bônus PDVSA 2020 por US$ 949 milhões", afirmou no Twitter José Guerra, membro da comissão de Finanças do Parlamento, de maioria opositora.

Uma fonte do setor afirmou à AFP que alguns investidores começaram a receber os pagamentos desde segunda-feira, embora até esta terça nem todos tivessem sido pagos.

"Contudo, vejo tranquilidade, porque os pagamentos estão chegando, não como em outras ocasiões", acrescentou.

A Venezuela e a PDVSA foram declaradas em moratória parcial em 2017 por não terem pagado bônus da dívida que chegam a cerca de 8 bilhões de dólares (quase as reservas internacionais).

Guerra garantiu que o bônus PDVSA 2020 tem como garantia as ações da Citgo, subsidiária da petroleira estatal venezuelana que opera nos Estados Unidos.

"Esse bônus tem como garantia as ações da Citgo, por isso pagam (...). A moratória seletiva, uma prática muito ruim para o mercado financeiro", acrescentou o deputado.

A exportação de petróleo representa 96% da receita da Venezuela. No entanto, a PDVSA reduziu a produção de petróleo ao seu nível mais baixo em 30 anos, em meio a dívidas, acusações de corrupção e falta de investimento.

Quase 50% das ações da Citgo foram entregues pela Venezuela à Rosneft, da Rússia, como garantia para empréstimos de 1,5 bilhão de dólares, e o restante serve como apoio aos detentores do bônus de 2020 da PDVSA.

A perda da Citgo, que além das refinarias possui uma vasta rede de postos de gasolina nos Estados Unidos, privaria o governo venezuelano de uma de suas últimas fontes de receita externa.

Os títulos da PVDSA representam 30% da dívida externa da Venezuela, estimada em cerca de 150 bilhões.

