Os preços do petróleo caíram abruptamente nesta quarta-feira em resposta ao aumento das reservas nos Estados Unidos, em um mercado mais calmo diante da escalada entre Riade e Washington pelo desaparecimento de um jornalista saudita.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro fechou a 80,05 dólares no mercado de Londres (ICE), uma queda de 1,36 dólar.

No New York Mercantile Exchange (Nymex), o barril de "light sweet crude" (WTI) para novembro perdeu 2,17 dólares, a 69,75 dólares, caindo abaixo dos 70 dólares pela primeira vez em um mês.

Nesta quarta, a Agência de Informação de Energia (EIA) americana indicou que, na semana finalizada em 12 de outubro, as reservas comerciais aumentaram em 6,5 milhões de barris, a um total de 416,4 milhões, embora analistas esperassem uma alta de 2,5 milhões.

Em três semanas, as reservas subiram 20 milhões de barris.

